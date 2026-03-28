Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить контроль витрат і планування платежів ключовими для стабільного забезпечення водою домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для громад, що обслуговуються КП «Облводоканал».

Для побутових споживачів кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків встановлена на рівні 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із ПДВ. Комерційні користувачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без податку та 29,33 грн — з ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому зміни не торкнулися його жителів. Для решти громад нові тарифи забезпечують стабільну роботу мереж, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування систем водопостачання та каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане із зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб і закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у системі, мінімізувати аварійні ситуації та гарантувати безпечну якість води для споживачів.

Фахівці радять мешканцям перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу системи.

Жителям також нагадують стежити за офіційними повідомленнями та оновленими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати та уникнути непередбачених ситуацій.

