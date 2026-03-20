В Одній з громад завершити опалювальний сезон в 2026 році хочуть у зв’язку зі сталим переходом середньодобової температури в Івано-Франківській області.

Оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітетут щодо завершення опалювального сезону в Івано-Франківській області у одній з громад, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила міська рада Коломиї.

У проєкті рішення зазначається, що завершення опалювального сезону в Коломиї планують у зв’язку зі стійким підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря понад +8 °С.

Зокрема, документ передбачає припинення опалювального періоду 2025–2026 років з 1 квітня 2026 року для бюджетних установ, підприємств, організацій та інших споживачів. При цьому враховуватимуть кліматичні умови, а також вимоги будівельних норм, правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та державних санітарних стандартів.

Засідання виконавчого комітету в Коломиї Івано-Франківської області заплановане. Водночас у порядку денному, який раніше оприлюднила міська рада, питання завершення опалювального сезону не було зазначене. Тому наразі залишається відкритим, чи розглядатимуть це питання під час засідання — за розвитком подій варто стежити додатково.

Нагадаємо, що остаточне рішення щодо відключення тепла ухвалюють органи місцевої влади, враховуючи реальні погодні умови та ситуацію в конкретному населеному пункті.

Наприклад, якщо вдень температура піднімається до +12 °C, але вночі знижується до нуля чи нижче, середньодобовий показник може залишатися недостатнім для завершення опалювального сезону. У таких випадках подачу тепла продовжують, щоб забезпечити комфорт у помешканнях. Зазвичай опалювальний сезон завершується наприкінці березня або на початку квітня.

