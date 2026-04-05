Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются доступными через ряд учреждений и гуманитарных инициатив.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются через несколько организаций, обеспечивающих поддержку уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

В частности, в областном социальном центре матери и ребенка принимают переселенцев, нуждающихся в временном жилье. Здесь люди могут остаться на ночлег, а некоторые семьи с детьми могут находиться несколько дней.

В центре Кировоградской области созданы базовые условия для жизни, есть возможность самостоятельно готовить еду, воспользоваться горячим душем и получить необходимые вещи для быта.

Кроме того, посетителей обеспечивают детским питанием, средствами гигиены и постельным бельем. Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров здесь предоставляются благодаря благотворителям.

Также бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области время от времени доступны через Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian.

В этом учреждении люди могут получить гуманитарную помощь и консультации психолога. Во время воздушной тревоги здесь работает укрытие в подвальном помещении.

Учреждение работает по адресу Вокзальная, 14, по будням с 8:00 до 18:00. Обратиться можно по телефонам +380501725751 и +380509740427.

Отдельно работает гуманитарный штаб, где также оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома. Здесь переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и продовольствие.

Штаб расположен по адресу Студенческий бульвар, 21 в помещении Школа УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит". Прием посетителей проходит в будние дни с 9:00 до 17:00.

