Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються через кілька організацій, що забезпечують підтримку вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Зокрема, в обласному соціальному центрі матері та дитини приймають переселенців, які потребують тимчасового житла. Тут люди можуть залишитися на ночівлю, а деякі сім’ї з дітьми мають можливість перебувати кілька днів.

У центрі в Кіровоградській області створені базові умови для життя, є можливість самостійно готувати їжу, скористатися гарячим душем та отримати необхідні речі для побуту.

Окрім цього, відвідувачів забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни та постільною білизною. Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів тут надаються завдяки благодійникам.

Також безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області час від чаасу доступні через Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

У цій установі люди можуть отримати гуманітарну допомогу, а також консультації психолога. Під час повітряної тривоги тут працює укриття у підвальному приміщенні.

Установа працює за адресою Вокзальна, 14, у будні з 8:00 до 18:00. Звернутися можна за телефонами +380501725751 та +380509740427.

Окремо працює гуманітарний штаб, де також надають підтримку людям, які були змушені залишити свої домівки. Саме тут переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та продовольство.

Штаб розташований за адресою Студентський бульвар, 21 у приміщенні Школа НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт". Прийом відвідувачів відбувається у будні дні з 9:00 до 17:00.

