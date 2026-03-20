Новый график движения поездов в Харькове создан для безопасной и удобной перевозки пассажиров.

С 19 марта "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов в Харькове для пригородных маршрутов в Полтавскую область, передает Politeka.

Об этом сообщают в самой компании .

Изменения связаны с повреждением вагонов в результате обстрелов и повышенными рисками на некоторых участках.

В обновленном расписании отмечены основные направления и время отправления и прибытия. Поезд №7012 Полтава-Южная – Люботин отправляется в 04:20 и прибывает в 06:35, а обратный рейс №7009 Люботин – Полтава-Южная отправляется в 19:57 и прибывает в 22:48.

Кроме этого, изменения затронули сообщения в пределах Сумщины и Харьковщины. Например, №6002 Виринский завод – Боромля курсирует с 04:25 до 06:15, а №6001 Боромля – Амбары – с 06:30 до 09:01. Поезда №6004 и №6003 сообщают Амбары, Тростянец-Смородино и Сумы в течение дня. Вечерние рейсы №6006 и №6005 обеспечивают возврат пассажиров в обратном направлении.

Маршруты через Богодухов и Люботин также были скорректированы. Поезда №6206, №6201, №6202, №6203 и №6205 курсируют в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить своевременное сообщение между ключевыми станциями.

Специалисты «Укрзализныци» отмечают, что новый график движения поездов в Харькове создан для безопасной и удобной перевозки пассажиров, а также позволяет оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства на маршрутах.

Пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездкой и планировать время на подбор до станции, чтобы избежать задержек и недоразумений.

Обновленное расписание поможет пассажирам планировать поездки заранее и обеспечит более комфортное и безопасное передвижение по пригородным маршрутам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.