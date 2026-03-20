Новий графік руху поїздів у Харкові створений для безпечного та зручного перевезення пасажирів.

З 19 березня «Укрзалізниця» запровадила новий графік руху поїздів у Харкові для приміських маршрутів до Полтавської області, передає Politeka.

Про це повідомляють у самій компанії.

Зміни пов’язані з пошкодженням вагонів внаслідок обстрілів та підвищеними ризиками на деяких ділянках.

В оновленому розкладі зазначено основні напрямки та час відправлення і прибуття. Поїзд №7012 Полтава-Південна — Люботин вирушає о 04:20 та прибуває о 06:35, а зворотний рейс №7009 Люботин — Полтава-Південна відправляється о 19:57 і прибуває о 22:48.

Крім цього, зміни торкнулися сполучень у межах Сумщини та Харківщини. Наприклад, №6002 Віринський завод — Боромля курсує з 04:25 до 06:15, а №6001 Боромля — Амбари — з 06:30 до 09:01. Поїзди №6004 та №6003 сполучають Амбари, Тростянець-Смородине і Суми протягом дня. Вечірні рейси №6006 та №6005 забезпечують повернення пасажирів у зворотному напрямку.

Маршрути через Богодухів і Люботин також були скориговані. Поїзди №6206, №6201, №6202, №6203 та №6205 курсують у ранкові та вечірні години, щоб забезпечити своєчасне сполучення між ключовими станціями.

Фахівці «Укрзалізниці» наголошують, що новий графік руху поїздів у Харкові створений для безпечного та зручного перевезення пасажирів, а також дозволяє оперативно реагувати на форс-мажорні обставини на маршрутах.

Пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед поїздкою та планувати час на добирання до станції, щоб уникнути затримок та непорозумінь.

Оновлений розклад допоможе пасажирам планувати поїздки заздалегідь та забезпечить більш комфортне і безпечне пересування приміськими маршрутами.

