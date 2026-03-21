Жители Львова могут контролировать подачу тепла, поддерживать оптимальные параметры квартир и экономить ресурсы до момента завершения отопительного сезона 2026 во Львове.

Завершение отопительного сезона 2026 во Львове и уже влияет на режим подачи тепла, и город адаптирует систему централизованного отопления к текущим погодным условиям, передает Politeka.net.

Днем теплоноситель подают с пониженными параметрами, а вечером его повышают температуру, чтобы поддерживать комфорт в квартирах.

Как сообщили в ЛГКП «Львовтеплоэнерго», такая практика связана с потеплением — дневная температура может достигать +15 °C. Жителям напоминают, что они могут самостоятельно регулировать подачу тепла в своих домах, устанавливая комфортную температуру и экономя на оплате отопления.

Регулировка производится на домовом вводе:

если наружная температура повышается свыше +6–8 °C, подачу теплоносителя на здание полностью перекрывают — перекрывается тепловой счетчик или запорно-регулирующая арматура на трубопроводе узла управления системой;

когда показатель падает ниже +6–8 °C, возобновляют подачу.

В «Львовтеплоэнерго» отмечают, что частичное перекрытие системы запрещено, поскольку это нарушает работу центрального отопления и может повлечь за собой неравномерный прогрев помещений.

Большинство домов, более 96%, оборудованы общедомовыми счетчиками тепла. Это позволяет жителям контролировать использование энергии, поддерживать оптимальную температуру и экономить средства.

Специалисты советуют периодически проверять состояние счетчиков, узлов управления и запорной арматуры. Своевременная проверка помогает избежать непредвиденных нарушений в подаче тепла, обеспечивает бесперебойную работу системы и поддерживает комфорт в помещениях до конца сезона.

Дополнительно производятся работы по обслуживанию внутридомовых сетей, чтобы гарантировать надежную работу системы централизованного отопления до окончательного завершения сезона.

