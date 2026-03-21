Завершення опалювального сезону 2026 у Львові вже впливає на режим подачі тепла, і місто адаптує систему централізованого опалення до поточних погодних умов, передає Politeka.net.

Вдень теплоносій подають із зниженими параметрами, а ввечері його температуру підвищують, щоб підтримувати комфорт у квартирах.

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», така практика пов’язана з потеплінням — денна температура може сягати +15 °C. Мешканцям нагадують, що вони можуть самостійно регулювати подачу тепла у своїх будинках, встановлюючи комфортну температуру та економлячи на оплаті опалення.

Регулювання проводиться на будинковому вводі:

якщо зовнішня температура підвищується понад +6–+8 °C, подачу теплоносія на будинок повністю перекривають — перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на трубопроводі вузла управління системою;

коли показник падає нижче +6–+8 °C, подачу відновлюють.

У «Львівтеплоенерго» наголошують, що часткове перекриття системи заборонене, оскільки це порушує роботу центрального опалення і може спричинити нерівномірний прогрів приміщень.

Більшість будинків, понад 96%, обладнані загальнобудинковими лічильниками тепла. Це дає мешканцям можливість контролювати використання енергії, підтримувати оптимальну температуру та економити кошти.

Фахівці радять періодично перевіряти стан лічильників, вузлів управління та запірної арматури. Вчасна перевірка допомагає уникнути непередбачених порушень у подачі тепла, забезпечує безперебійну роботу системи та підтримує комфорт у помешканнях до кінця сезону.

Додатково проводяться роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж, щоб гарантувати надійну роботу системи централізованого опалення до остаточного завершення сезону.

Таким чином, мешканці Львова можуть контролювати подачу тепла, підтримувати оптимальні параметри у квартирах і економити ресурси до моменту завершення опалювального сезону 2026 у Львові.

Останні новини України:

