Графики отключения света в Кировоградской области на 24 марта вводятся в некоторых населенных пунктах из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Как отметили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», ограничения вводятся в рамках запланированных работ на электросетях.

Графики отключения света в Кировоградской области на 24 марта охватят десятки адресов разных населенных пунктов области. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем локаций, где будут действовать ограничения, чтобы подготовиться к возможным перебоям и учесть их при планировании повседневных дел.

С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество в селе Велыка Северынка. Ограничения будут продолжаться в домах, расположенных по адресу:

Быкова: 1, 3, 5-22, 24-25, 25а, 26-36, 38-43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-74, 77;

Быкова пров.: 1, 3, 5, 7;

Дарвина: 1, 1а, 2-12, 14а, 18, 20;

Дарвина пров.: 3, 5-7, 10;

Ингульськый пров.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

Левка Сымыренка: 1, 3, 5, 7, 9;

Степова: 3, 5, 7-11, 13-15, 15А, 19.

С 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Лозуватка по следующим адресам:

Врожайна: 3, 9;

Ингульська: 1, 3, 5, 5А, 7, 11, 13;

Леонида Каденюка: 1, 3, 6-9, 10А, 11-13, 13А, 14, 16-20, 22-23, 25-26, 28, 12, 18, 20, 23;

Лисна: 1-3, 5-8, 10-17, 19;

Польова: 1, 3, 5, 7, 9, 11;

Рична: 1-2, 4-7, 13, 15;

Садова: 1-2, 5, 11-13, 15, 21, 25, 29, 31, 45;

Фермерська: 3, 14, 16-18, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 61, 63;

Пивнична: 1-2, 7-10, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 26.

С 09:00 до 17:00 часы будут осуществлены в населенном пункте Олено-Косогоривка на следующих улицах:

Ивана Франка: 4-5, 7, 9, 11-12, 15-17, 19, 21, 24, 26, 32, 36;

Л. Украинкы: 1-6, 9-12, 14;

Мыру: 2, 5-7, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Мыру пров.: 23, 25-26, 28-29, 31;

Степова: 1-2, 9-11, 15, 23;

Турыстычна: 9

С 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться отключения в населенном пункте Кандаурове. Электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Дачна: 1, 3, 5, 7, 10-11, 13-17, 19, 22, 25, 25А, 27-28, 31-32, 34-36, 41, 44, 47, 47А, 49, 51, 53, 61, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83;

Дружбы: 41.

