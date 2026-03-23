Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 24 березня вводяться в деяких населених пунктах через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Як зазначили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», обмеження запроваджуються у межах запланованих робіт на електромережах.
Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 24 березня охоплять десятки адрес у різних населених пунктах області. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком локацій, де діятимуть обмеження, щоб підготуватися до можливих перебоїв та врахувати їх при плануванні повсякденних справ.
З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Велика Северинка. Обмеження триватимуть в будинках, що розташовані за адресами:
- Бикова: 1, 3, 5-22, 24-25, 25а, 26-36, 38-43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-74, 77;
- Бикова пров.: 1, 3, 5, 7;
- Дарвіна: 1, 1а, 2-12, 14а, 18, 20;
- Дарвіна пров.: 3, 5-7, 10;
- Інгульський пров.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
- Левка Симиренка: 1, 3, 5, 7, 9;
- Степова: 3, 5, 7-11, 13-15, 15А, 19.
З 09:00 до 17:00 години триватимуть вимкнення в населеному пункті Лозуватка за такими адресами:
- Врожайна: 3, 9;
- Інгульська: 1, 3, 5, 5А, 7, 11, 13;
- Леоніда Каденюка: 1, 3, 6-9, 10А, 11-13, 13А, 14, 16-20, 22-23, 25-26, 28, 12, 18, 20, 23;
- Лісна: 1-3, 5-8, 10-17, 19;
- Польова: 1, 3, 5, 7, 9, 11;
- Річна: 1-2, 4-7, 13, 15;
- Садова: 1-2, 5, 11-13, 15, 21, 25, 29, 31, 45;
- Фермерська: 3, 14, 16-18, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 61, 63;
- Північна: 1-2, 7-10, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 26.
З 09:00 до 17:00 години будуть здійснені в населеному пункті Олено-Косогорівка на наступних вулицях:
- Івана Франка: 4-5, 7, 9, 11-12, 15-17, 19, 21, 24, 26, 32, 36;
- Л. Українки: 1-6, 9-12, 14;
- Миру: 2, 5-7, 10, 12, 14, 18, 20, 22;
- Миру пров.: 23, 25-26, 28-29, 31;
- Степова: 1-2, 9-11, 15, 23;
- Туристична: 9
З 09:00 до 17:00 години будуть тривати вимкнення в населеному пункті Кандаурове. Електрика зникне в будинках, що розташовані на вулицях:
- Дачна: 1, 3, 5, 7, 10-11, 13-17, 19, 22, 25, 25А, 27-28, 31-32, 34-36, 41, 44, 47, 47А, 49, 51, 53, 61, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83;
- Дружби: 41.
Останні новини України:
