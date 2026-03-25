Потеря пенсии для жителей Сумской области с 1 апреля может стать реальностью.

Жители Сумской области рискуют потерять пенсию с 1 апреля 2026 года, если не подтвердят, что не получают выплаты от российской федерации , пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Пока пенсионные средства продолжают поступать, но только временно — до 1 апреля этого года. Такое решение принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 г. №126. Оно касается лиц, уже прошедших идентификацию в 2025 году, однако не сообщили Пенсионный фонд Украины об отсутствии выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы сберечь право на пенсию, граждане должны до указанной даты подтвердить факт неполучения средств от российской федерации. Это можно сделать несколькими способами:

Дистанционно - через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить галочку рядом со строкой об отсутствии выплат от России.

Во время видеосвязи – ответить на вопросы специалиста во время видеоидентификации. Информация будет зафиксирована в решении об установлении личности.

Через сервисный центр подать заявление на назначение, перерасчет или продление пенсии и отметить соответствующий пункт о неполучении выплат от российской федерации.

Помимо этого, пенсионерам напоминают, что до конца года необходимо пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить регулярное получение средств.

