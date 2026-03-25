Втрата пенсії для мешканців Сумської області з 1 квітня може стати реальністю.

Мешканці Сумської області ризикують втратити пенсію з 1 квітня 2026 року, якщо не підтвердять, що не отримують виплати від російської федерації, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Наразі пенсійні кошти продовжують надходити, але лише тимчасово — до 1 квітня цього року. Таке рішення ухвалене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року №126. Воно стосується осіб, які вже пройшли ідентифікацію у 2025 році, проте не повідомили Пенсійний фонд України про відсутність виплат від органів пенсійного забезпечення рф.

Щоб зберегти право на пенсію, громадяни повинні до вказаної дати підтвердити факт неотримання коштів від російської федерації. Це можна зробити кількома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, у розділі “Дистанційне інформування” потрібно поставити галочку поруч із рядком про відсутність виплат від рф.

— через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, у розділі “Дистанційне інформування” потрібно поставити галочку поруч із рядком про відсутність виплат від рф. Під час відеозв’язку — відповісти на запитання фахівця під час відеоідентифікації. Інформація буде зафіксована у рішенні про встановлення особи.

— подати заяву на призначення, перерахунок або продовження пенсії та відзначити відповідний пункт про неотримання виплат від російської федерації.

Крім того, пенсіонерам нагадують, що до кінця року необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію, щоб забезпечити регулярне отримання коштів.

Втрата пенсії для мешканців Сумської області з 1 квітня може стати реальністю, якщо до фонду не буде надано підтвердження про відсутність виплат від рф.

