Графики отключения света в Сумах на 25 марта вводятся из-за профилактических работ.

Графики отключения света в Сумах на 25 марта будут действовать в части города из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумах на 25 марта будут осуществляться через техническое обслуживание оборудования и профилактические меры по повышению надежности электроснабжения. Поэтому в определенные часы в отдельных частях города свет будут временно выключать в соответствии с утвержденным графиком.

С 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

Черкасська - №1, 6

Также будут отключения из-за плановых работ с 09:00 до 17:00 часов в домах, расположенных на следующих улицах:

Евгения Коновальца - №1-41 (вкл. 3/2, 6А, 13А, 18/1)

Юрия Лыпы - №79-100 (вкл. 83А, 88-88/3).

Кроме того, дополнительные отключения вводятся с 08:00 до 16:00. Они будут продолжаться в домах, расположенных по следующим адресам:

Воинив УПА — №1–13, 14–26

Засумська — №1, 1/1, 1/5, 2, 3, 3/1, 5, 5А, 11, 11А, 12, 12А, 13

Садова — №33

Дмытра Бортнянського — №69

Героив полку «Азов» — №1–14, 15–38, 38/1, 38А, 39–79/3, 80–108

Набережна Рикы Стрилкы — №1–4, 6, 8, 10, 10/2, 10А–10В

Ныжньовоскресенська — №1, 9А

Иллинська — №1, 2, 8, 10, 12, 12/1–12/3

Лыхвынська Стинка — №25, 27, 35, 36

Мамаивщына — №1–36 (вкл. 4А, 8А, 17/1)

Тараса Шевченка — №2

пров. Сурогинськый — №9, 13

Старосильська — №1А–1В, 2, 2/1, 2/2, 4–20

Георгия Нарбута — №2–16

Ярослава Мудрого — №25, 26

Шевченка — №2–3, 2А–2В, 5, 7, 9, 16–18

1-ша Набережна р. Стрилка — №5, 10–13

Последние новости Украины:

