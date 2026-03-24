Графики отключения света в Сумах на 25 марта будут действовать в части города из-за важных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили на сайте «Сумиобленерго».
Графики отключения света в Сумах на 25 марта будут осуществляться через техническое обслуживание оборудования и профилактические меры по повышению надежности электроснабжения. Поэтому в определенные часы в отдельных частях города свет будут временно выключать в соответствии с утвержденным графиком.
С 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать в домах по адресам:
- Черкасська - №1, 6
Также будут отключения из-за плановых работ с 09:00 до 17:00 часов в домах, расположенных на следующих улицах:
- Евгения Коновальца - №1-41 (вкл. 3/2, 6А, 13А, 18/1)
- Юрия Лыпы - №79-100 (вкл. 83А, 88-88/3).
Кроме того, дополнительные отключения вводятся с 08:00 до 16:00. Они будут продолжаться в домах, расположенных по следующим адресам:
- Воинив УПА — №1–13, 14–26
- Засумська — №1, 1/1, 1/5, 2, 3, 3/1, 5, 5А, 11, 11А, 12, 12А, 13
- Садова — №33
- Дмытра Бортнянського — №69
- Героив полку «Азов» — №1–14, 15–38, 38/1, 38А, 39–79/3, 80–108
- Набережна Рикы Стрилкы — №1–4, 6, 8, 10, 10/2, 10А–10В
- Ныжньовоскресенська — №1, 9А
- Иллинська — №1, 2, 8, 10, 12, 12/1–12/3
- Лыхвынська Стинка — №25, 27, 35, 36
- Мамаивщына — №1–36 (вкл. 4А, 8А, 17/1)
- Тараса Шевченка — №2
- пров. Сурогинськый — №9, 13
- Старосильська — №1А–1В, 2, 2/1, 2/2, 4–20
- Георгия Нарбута — №2–16
- Ярослава Мудрого — №25, 26
- Шевченка — №2–3, 2А–2В, 5, 7, 9, 16–18
- 1-ша Набережна р. Стрилка — №5, 10–13
Напомним, Politeka писала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: что нужно подать в ПФУ до 1 апреля, чтобы сохранить деньги.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: как вырастет цена.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Сумской области: как могут подняться цены.