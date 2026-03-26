Пасажирам північного регіону варто заздалегідь планувати свої поїздки та перевіряти час відправлення електричок через новий графік руху поїздів у Сумській області, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Сумській області зумовлений необхідністю технічного обслуговування колій на напрямках до Конотопа, Кролевця та Ромен.

Згідно з офіційним повідомленням перевізника, суттєві зміни почнуть діяти вже з 31 березня 2026 року. Зокрема рейс №6543 сполученням Кролевець – Конотоп-Пас курсуватиме по-іншому.

Даний пасажирський склад вирушатиме зі станції Кролевець о 12:20 і прибуватиме до Конотопа о 13:20. Раніше цей експрес відправлявся о 13:44 та завершував свій маршрут о 14:44 відповідно.

Така зміна на понад півтори години вимагає від пасажирів особливої уваги, аби вчасно потрапити на перон та не пропустити свій рейс через оновлення в розкладі.

Окрім внутрішніх маршрутів, новий графік руху в Сумській області охоплює і ті поїзди, що забезпечують транспортне сполучення з сусідньою Полтавщиною.

На початку квітня залізничники внесли корективи у час відправлення складів із вузлової станції Ромодан у напрямку міста Ромни.

Так 1 квітня приміський №6545 Ромодан – Ромни відправлятиметься раніше звичного часу – о 17:28 замість 17:34. Наступного дня, 2 квітня, №6541 на цьому ж маршруті вирушатиме о 04:40 ранку, хоча наразі його виїзд відбувається на 04:45.

Ці кілька хвилин різниці можуть бути критичними для тих, хто робить пересадки з дальніх рейсів, тому "Укрзалізниця" просить мешканців регіону враховувати ці дрібні, але важливі уточнення при плануванні подорожей.

Нагадаємо Politeka писала, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: що потрібно подати в ПФУ до 1 квітня, щоб зберегти гроші.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: як зросте ціна.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Сумській області: як можуть піднятися ціни.