В Кировоградской области 26 марта будут действовать плановые графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом отметили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 марта охватят десятки адресов разных населенных пунктов региона. Жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где запланированы отключения, чтобы лучше спланировать свой день и избежать неудобств.

С 10.00 до 17.00 будут выключать электричество в населенном пункте Олександривка. Света не будет по следующим адресам:

пров. Дмытра Пастернака — № 1, 3, 5, 7, 9

Дмытра Пастернака — № 27, 29, 31, 31А, 32-33, 33А, 34-35, 35А, 36, 37А, 39, 39А, 40-41, 41А, 42-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Васыля Стуса — № 45-47, 49, 51-55, 57-59

Весняна — № 11, 13, 15, 17

Дунайська — № 22, 25

Євгена Шепотынныка — № 45-52, 55-60, 71

Курганна — № 46, 47А, 48-61

Соборна — № 57, 59, 61, 63, 65-70, 72, 74, 76, 78

Франка — № 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Шевченка — № 136А

С 9.00 до 17.00 вводятся дополнительные графики отключения света в населенном пункте Назаривка. Ограничения охватят следующие улицы:

ул. Зарична – № 1-3, 5.

С 9:00 до 17:00 продлятся в населенном пункте Бережынка. Выключать свет в домах по адресам:

Героив Украины — № 1-4, 6, 8-9, 10А, 11-14, 16-24, 26-38, 40-43, 43А, 44-60, 62-75, 75А, 76-88, 91-128, 130, 132, 134-150

Квиткова — № 1-4, 7, 12-13, 15-18, 20, 24

пров. Степовый — № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3-4, 6-9, 9А, 9б, 11-12, 16

Затышна — № 1-9, 11, 11А, 12А, 13А, 17

Центральна — № 1, 1а, 3-5а, 8-9а, 11-13, 15, 17-24, 26-35, 35а, 36-46, 48-53, 55, 57-59, 61-67, 69-71, 74, 76, 77а, 78-80, 82-86, 88-145, 148, 150-180

Молодижна — № 1-2, 2а-2д, 4-7а, 9, 11, 14-18, 33

Будивельна — № 1-2, 1а, 2а, 2б, 3а, 4-5а, 6-8, 10-11, 13, 13б, 16а, 17

Вышнева — № 1-5, 7, 9-12, 14-18, 21, 28, 41

Лисова — № 1-6

Шкильна — № 1-14, 14-59, 61, 63-65, 72

Мыру — № 1-12, 14-34, 37, 37А, 39, 41, 41а, 43, 46, 51

Захидна — № 72, 74, 76

Крыворизька — № 1-52

Теплычна — № 1-2, 5, 11, 15, 18-19, 23, 29, 29а, 35, 40, 47

Шевченка — № 1-2, 4, 15-20, 24, 28-32, 36-41, 44, 46

Л. Украинкы — № 1, 5, 8-9, 11, 15-16, 19-20, 23, 25, 27-29, 31, 33, 36-40, 42, 45, 54

Б. Хмельныцького — № 1, 10-11, 14, 17, 21-23, 25-26, 33, 35-37, 43, 48, 51

пров. Сонячный — № 5Б

Садова — № 1-2

пров. Садовый — № 1, 1б, 2-3, 4б, 5-7, 7а, 8-11, 11а, 12, 12а, 13, 15-17.

