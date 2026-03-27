Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать до начала апреля на участке Кирилловской улицы, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Киеве начал действовать 23 марта и продлится до 3 апреля включительно. В настоящее время ограничения действуют из-за того, что дорожные службы оноалируют железнодорожное полотно.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" предупредило пассажиров, что из-за ремонтных работ на отрезке от улицы Семена Скляренко до Подольского ТРЕД трамваи курсируют по измененным схемам.

Ремонтные бригады работают ежедневно в промежутке с 10:00 до 17:00, за исключением выходных дней. В частности, трамвайные маршруты №11, 12 и 16 теперь осуществляют перевозку только до улицы Семена Скляренко.

Это касается рейсов, следующих от Иорданской улицы, из Пущи Водицы и от станции метро Героев Днепра. В то же время, трамвай №19 на время проведения работ будет следовать от Контрактовой площади только до остановки Стадион Спартак.

Новый график движения транспорта в Киеве предусматривает запуск альтернативного сообщения для удобства жителей Оболонского и Подольского районов.

Поскольку часть маршрута трамвая №19 временно недоступна, транспортники организовали работу автобуса №19-Т. Он курсирует от Контрактовой площади к площади Тараса Шевченко по расширенной схеме улиц.

Автобус проезжает через Спасскую, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую и Оленивскую улицы с выездом на Кирилловскую.

Дальше путь будет проходить через Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую и Полярную до конечной остановки на площади Тараса Шевченко.

