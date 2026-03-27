Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до початку квітня на ділянці вулиці Кирилівської, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Києві почав діяти 23 березня і триватиме до 3 квітня включно. Наразі обмеження діють через те, що дорожні служби оноалюють залізничне полотно.

Комунальне підприємство "Київпастранс" попередило пасажирів, що через ремонтні роботи на відрізку від вулиці Семена Скляренка до Подільського ТРЕД трамваї курсують за зміненими схемами.

Ремонтні бригади працюють щодня у проміжку з 10:00 до 17:00 години, за винятком вихідних днів. Зокрема трамвайні маршрути №11, 12 та 16 тепер здійснюють перевезення лише до вулиці Семена Скляренка.

Це стосується рейсів, що прямують від вулиці Йорданської, з Пущі Водиці та від станції метро Героїв Дніпра. Водночас трамвай №19 на час проведення робіт слідуватиме від Контрактової площі тільки до зупинки Стадіон Спартак.

Новий графік руху транспорту в Києві передбачає запуск альтернативного сполучення для зручності мешканців Оболонського та Подільського районів.

Оскільки частина маршруту трамвая №19 тимчасово недоступна, транспортники організували роботу автобуса номер 19-Т. Він курсує від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка за розширеною схемою вулиць.

Автобус проїжджає через Спаську, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську та Оленівську вулиці з виїздом на Кирилівську.

Далі шлях пролягатиме через Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську та Полярну до кінцевої зупинки на площі Тараса Шевченка.

