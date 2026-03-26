Графики отключения света в Полтавской области на 27 марта вводятся в связи с проведением плановых и профилактических работ.

Дополнительные графики отключения света будут действовать 27 марта в Полтавской области, однако охватят лишь часть региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 27 марта вводятся в связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Такие меры направлены на поддержание стабильного функционирования системы электроснабжения и предотвращение возможных сбоев в будущем.

Из-за работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) света не будет в селе Бербеныци. С 08:00 до 17:00 не будет электричества на улицах:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, будут выключать электричество в населенном пункте Нови Санжары с 08:00 до 17:00. Обесточивание охватят следующие адреса:

Антона Головатого (б. 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32/9, 33, 34/8, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 47 А, 49/10, 51, 53, 55, 57, 57 А, 59),

пров.Антона Головатого (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

пров.Дорожный (б. 2 а),

пров.Луговый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12),

пров.Ромашковый (б. 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19).

Дополнительные графики отключения света на 27 марта охватят село Зачепыливка. Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.8 Березня (б. 9, 11),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Видпильный (б. 4, 6),

пров.Городний (б. 2, 5),

пров.Дачный (б. 2, 8),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лисна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Мыру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородный (б. 1),

пров.Озерный (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

пров.Сосновый (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкильна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.