Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт.

Додаткові графіки відключення світла діютимуть 27 березня у Полтавській області, проте вони охоплять лише частину регіону.

Про це попередили кілька територіальних громад.

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) світла не буде в селі Бербениці. З 08:00 до 17:00 години не буде електрики на вулицях:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

У зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, вимикатимуть електрику в населеному пункті Нові Санжари з 08:00 до 17:00 години. Знеструмлення охоплять такі адреси:

Антона Головатого (б. 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32/9, 33, 34/8, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 47 А, 49/10, 51, 53, 55, 57, 57 А, 59),

пров.Антона Головатого (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

пров.Дорожний (б. 2 а),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12),

пров.Ромашковий (б. 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19).

Додаткові графіки відключення світла на 27 березня охоплять село Зачепилівка. Обмеження триватимуть з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.8 Березня (б. 9, 11),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Відпільний (б. 4, 6),

пров.Городній (б. 2, 5),

пров.Дачний (б. 2, 8),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

пров.Озерний (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

пров.Сосновий (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

