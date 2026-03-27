Новый график движения поездов во Львов предусматривает запуск дополнительных рейсов в конце марта, а также изменения в популярных направлениях в Карпаты.

Новый график движения поездов во Львов сформировался на фоне увеличения пассажиропотока, сообщает Politeka.

В прессслужбе «Укрзализныци отмечают, что в пиковые даты назначены сразу четыре дополнительных экспресса, два из которых будут курсировать именно во Львов.

В частности, новый график движения поездов предусматривает, что на 2 9 марта назначены следующие рейсы:

Киев – Днепр (№220/219)

Киев – Львов (№289/290)

Львов - Одесса (№168/167)

Также 30 и 31 марта будет курсировать еще один дополнительный экспресс:

Киев – Львов (№243/244)

Во всех этих пассажирских составах предусмотрены спальные вагоны, адаптированные и для сидячего формата перевозок. Пассажирам советуют обращать внимание при выборе мест: нечетные расположены у окна, тогда как парные – ближе к проходу.

Новый график движения поездов касается не только направления во Львов. Со 2 апреля экспресс Киев - Ивано-Франковск (№207/208 - 177/178) продолжит курсирование в Яремче.

Отправление из столицы запланировано на 22:00, а прибытие в конечную станцию ​​- в 08:30. В обратном направлении экспресс будет отправляться в 09:00 и прибывать в Киев в 19:54.

Рейс будет курсировать ежедневно, кроме 5-7 и 20-22 апреля через проведение путевых работ. Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы, предусмотрены удобные пересадки.

В частности, состав Яремче – Ворохта (№812/811) синхронизирован с рейсом из Киева. Отправление из Яремче – в 08:50, прибытие в Ворохту – в 09:24.

В обратном направлении: отправление в 07:32, прибытие в Яремче – в 08:10. Курсирование этого пассажирского состава запланировано на 3 – 5, 9 – 12, 19 и 27 – 29 апреля.

На маршрутах будут работать современные дизель-поезда серии ДПКр, которые хорошо подходят для поездок в горной местности. Билеты на все рейсы уже доступны в мобильном приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Последние новости Украины:

