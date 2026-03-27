Новий графік руху поїздів до Львова передбачає запуск додаткових рейсів наприкінці березня, а також зміни у популярних напрямках до Карпат.

Новий графік руху поїздів до Львова сформували на тлі збільшення пасажиропотоку, повідомляє Politeka.

У пресслужбі «Укрзалізниці зазначають, що у пікові дати призначено одразу чотири додаткові експреси, два з яких курсуватимуть саме до Львова.

Зокрема, новий графік руху поїздів передбачає, що на 29 березня призначено такі рейси:

Київ - Дніпро (№220/219)

Київ - Львів (№289/290)

Львів - Одеса (№168/167)

Також 30 та 31 березня курсуватиме ще один додатковий експрес:

Київ - Львів (№243/244)

В усіх цих пасажирських складах передбачені спальні вагони, які адаптовані і для сидячого формату перевезень. Пасажирам радять звертати увагу при виборі місць: непарні розташовані біля вікна, тоді як парні - ближче до проходу.

Новий графік руху поїздів стосується не лише напрямку до Львова. Із 2 квітня експрес Київ - Івано-Франківськ (№207/208 - 177/178) продовжить курсування до Яремче.

Відправлення зі столиці заплановане на 22:00, а прибуття до кінцевої станції - о 08:30. У зворотному напрямку експрес вирушатиме о 09:00 і прибуватиме до Києва о 19:54.

Рейс курсуватиме щоденно, окрім 5 - 7 та 20 - 22 квітня через проведення колійних робіт. Для пасажирів, які планують подорож далі у гори, передбачені зручні пересадки.

Зокрема, склад Яремче - Ворохта (№812/811) синхронізований із рейсом із Києва. Відправлення з Яремче - о 08:50, прибуття до Ворохти - о 09:24.

У зворотному напрямку: відправлення о 07:32, прибуття до Яремче - о 08:10. Курсування цього пасажирського складу заплановане на 3 - 5, 9 - 12, 19 та 27 - 29 квітня.

На маршрутах працюватимуть сучасні дизель-поїзди серії ДПКр, які добре підходять для поїздок у гірській місцевості. Квитки на всі рейси вже доступні у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та у касах вокзалів.

