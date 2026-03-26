Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Харькове обещает жителям города преимущественно пасмурные дни без яркого солнечного света, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Харькове по данным популярного метеорологического ресурса sinoptik.ua указывает на начало влажного периода.

27 марта начнется с осадков, поскольку дождь в городе уйдет еще до рассвета. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +7°C утром до +12°C в дневные часы.

Атмосферное давление в этот день будет держаться на отметке 743 миллиметра ртутного столбика. Синоптики отмечают, что к середине дня дождь должен прекратиться.

На следующий день, 28 марта, облачность сохранится, хотя существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +7°C, а днем ​​воздух прогреется до +14°C.

Прогноз погоды с 27 марта по 5 апреля в Харькове свидетельствует о том, что 29 марта станет одним из самых теплых дней этого периода, ведь столбики термометров поднимутся до +15°C.

Несмотря на весеннее тепло, погода будет оставаться пасмурной в течение всех суток, а вечером появится вероятность прохождения дождя.

30 марта в городе ожидается небольшое понижение температуры. Дневной максимум будет составлять +11°C, а ночью и утром показатели будут держаться на уровне +6°C.

Последний день месяца, 31 марта, не принесет солнечных прояснений, поскольку облака будут плотно закрывать небо, а температура воздуха днем ​​не поднимется выше +12°C.

Апрель начнется в городе с довольно прохладной и сырой атмосферы на улице. 1 апреля ожидается облачность в течение дня с дневной температурой около +11°C и ночными показателями на уровне +5°C.

2 апреля ситуация не изменится, небо останется затянутым облаками до вечера, а воздух прогреется до +13°C.

3 апреля температурный фон несколько снизится до +11°C днем. Выходные 4 и 5 апреля дневная температура стабилизируется на отметке +10°C.

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: что должно измениться в этом году.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: какую поддержку оказывают благотворители.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона в Харькове: когда ждать отключения батарей в 2026 году.