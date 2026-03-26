Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Харкові обіцяє жителям міста переважно похмурі дні без яскравого сонячного світла, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Харкові за даними популярного метеорологічного ресурсу sinoptik.ua вказує на початок вологого періоду.

27 березня розпочнеться з опадів, оскільки дощ у місті піде ще до світанку. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +7°C вранці до +12°C у денні години.

Атмосферний тиск у цей день триматиметься на позначці 743 міліметри ртутного стовпчика. Синоптики зазначають що до середини дня дощ повинен припинитися.

Наступного дня, 28 березня, хмарність збережеться, хоча істотних опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до +7°C, а вдень повітря прогріється до +14°C.

Прогноз погоди з 27 березня по 5 квітня у Харкові свідчить про те, що 29 березня стане одним із найтепліших днів цього періоду, адже стовпчики термометрів піднімуться до позначки +15°C.

Незважаючи на весняне тепло, погода залишатиметься похмурою протягом усієї доби, а ввечері з’явиться ймовірність проходження дощу.

30 березня у місті очікується невелике зниження температури. Денний максимум становитиме +11°C, а вночі та вранці показники триматимуться на рівні +6°C.

Останній день місяця, 31 березня, не принесе сонячних прояснень, оскільки хмари щільно закриватимуть небо, а температура повітря вдень не підніметься вище +12°C.

Квітень розпочнеться у місті з доволі прохолодної та сирої атмосфери на вулиці. 1 квітня очікується хмарність протягом усього дня з денною температурою близько +11°C та нічними показниками на рівні +5°C.

2 квітня ситуація суттєво не зміниться, небо залишиться затягнутим хмарами до вечора, а повітря прогріється до +13°C.

3 квітня температурний фон дещо знизиться до +11°C вдень. Вихідні 4 та 5 квітня денна температура стабілізується на позначці +10°C.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: що має змінитися в цьому році.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: яку підтримку надають благодійники.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Харкові: коли чекати на вимкнення батарей у 2026 році.