Графики отключения света в Харьковской области на 29 марта пройдут в части региона.

В Харьковской области опубликовали дополнительные графики отключения света, действующие 29 марта, в воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Люботинского городского территориального общества.

Жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем населенных пунктов и конкретными адресами, где возможны временные перебои с электроснабжением, чтобы вовремя подготовиться. Графика отключения света в Харьковской области на 29 марта состоятся с 9 до 17 часов и охватит город Люботын по адресам:

Заводська — буд.17, 18, 20, 27 кв.2, 3

сад.тов. Дрижджовык — сад.дел.64

Также водятся дополнительные отключения с 9 до 17 часов в селе Караван. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Заводська — буд.1 кв.1, 1 кв.2, 1 кв.4, 1 кв.5, 10, 11, 11 кв.1, 11 кв.2, 12, 14, 14 кв.1, 15, 15 кв.17, 15 кв.2, 15 кв.4, 15 кв.5, 17, 17 кв.2, 19, 1А, 2 кв.1, 2 кв.2, 2 кв.3, 2 кв.4, 2 кв.5, 2 кв.6, 2 кв.7, 2 кв.8, 20, 20 кв.1, 20 кв.2, 20 кв.3, 20 кв.5, 20 кв.6, 20 кв.7, 20 кв.8, 20 кв.9, 20 кв.10, 20 кв.11, 20 кв.12, 20 кв.13, 20 кв.14, 20 кв.15, 20 кв.16, 21, 21 кв.5, 23, 25, 25 кв.1-8, 27, 29А, 31, 31 кв.1-4, 32, 33, 33 кв.1, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38 кв.2, 4 кв.1-5, 40, 44, 5, 5 кв.1-8, 6, 6А, 7, 7/А, 7В, 8, 8А кв.1, 9, 9А, 9А кв.1, 9А кв.2

сад.тов. Люботынськый — буд.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41

Кроме этого, с 9 до 17 часов обесточат село Ударне, однако свет исчезнет только в домах, расположенных по следующим адресам:

Дружбы — буд.1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 3А, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91

Ударна — буд.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77А, 78, 78А, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Шкильна — буд.1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81А, 83, 85, 87, 9, 91

пров. Дружбы — буд.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

пров. Ударный — буд.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

пров. Шкильный — буд.1, 2, 2А, 3А, 4.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.