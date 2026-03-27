Новый график движения поездов в Одессе предусматривает временные изменения в курсировании части электричек в апреле, сообщает Politeka.
Основной причиной введения нового графика движения поездов в Одессе стала необходимость проведения капитального ремонта путей, что требует ограничения курсирования на отдельных участках.
В результате часть электричек временно отменят или изменят их расписание. В частности, речь идет о рейсах, которые соединяют наш облцентр с Подольском, Помощной и отдельными станциями в черте города.
Пассажирам советуют заранее уточнять новый график движения поездов в Одессе во избежание неудобств во время поездок.
Среди экспрессов, которых коснутся изменения, оказались следующие рейсы:
- № 6254 с сообщением Одесса-Главная – Подольск;
- № 6274 Подольск – Помошная (с 4 по 8 и с 12 по 25 апреля);
- № 6273 Помошная – Подольск;
- № 6257 Подольск – Одесса-Главная;
- № 7710 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (с 5 по 9, с 13 по 17 и с 21 по 26 апреля).
Альтернативные маршруты:
- Технический состав: № 6342/6341 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (курсирование запланировано на периоды 5–9, 13–17, 21–26 апреля)
- № 6270 Одесса-Застава I – Подольск;
- № 6275 Помошная – Подольск;
- № 6277 Подольск – Одесса-Застава I;
- № 7718 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (курсирование: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 апреля).
Такие изменения в расписании позволят частично компенсировать отмененные рейсы и обеспечить перевозку пассажиров в период проведения работ.
Пассажирам советуют уточнять актуальные рейсы непосредственно перед поездкой во избежание недоразумений, долгих ожиданий и прочих неудобств.
