Новый график движения поездов в Одессе будет введен в связи с масштабными ремонтными работами на железной дороге, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Одессе предусматривает временные изменения в курсировании части электричек в апреле, сообщает Politeka.

Основной причиной введения нового графика движения поездов в Одессе стала необходимость проведения капитального ремонта путей, что требует ограничения курсирования на отдельных участках.

В результате часть электричек временно отменят или изменят их расписание. В частности, речь идет о рейсах, которые соединяют наш облцентр с Подольском, Помощной и отдельными станциями в черте города.

Пассажирам советуют заранее уточнять новый график движения поездов в Одессе во избежание неудобств во время поездок.

Среди экспрессов, которых коснутся изменения, оказались следующие рейсы:

№ 6254 с сообщением Одесса-Главная – Подольск;

№ 6274 Подольск – Помошная (с 4 по 8 и с 12 по 25 апреля);

№ 6273 Помошная – Подольск;

№ 6257 Подольск – Одесса-Главная;

№ 7710 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (с 5 по 9, с 13 по 17 и с 21 по 26 апреля).

Альтернативные маршруты:

Технический состав: № 6342/6341 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (курсирование запланировано на периоды 5–9, 13–17, 21–26 апреля)

№ 6270 Одесса-Застава I – Подольск;

№ 6275 Помошная – Подольск;

№ 6277 Подольск – Одесса-Застава I;

№ 7718 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (курсирование: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 апреля).

Такие изменения в расписании позволят частично компенсировать отмененные рейсы и обеспечить перевозку пассажиров в период проведения работ.

Пассажирам советуют уточнять актуальные рейсы непосредственно перед поездкой во избежание недоразумений, долгих ожиданий и прочих неудобств.

