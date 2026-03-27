Новий графік руху поїздів в Одесі запровадять у зв’язку з масштабними ремонтними роботами на залізниці, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів в Одесі передбачає тимчасові зміни у курсуванні частини електричок в квітні, повідомляє Politeka.

Основною причиною введення нового графіка руху поїздів в Одесі стала необхідність проведення капітального ремонту колії, що потребує обмеження курсування на окремих ділянках.

Унаслідок цього частину електричок тимчасово скасують або змінять їхній розклад. Зокрема, йдеться про рейси, які сполучають наш облцентр з Подільськом, Помічною та окремими станціями в межах міста.

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати новий графік руху поїздів в Одесі, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Серед експресів, яких торкнуться зміни, опинилися такі рейси:

№ 6254 зі сполученням Одеса-Головна – Подільськ;

№ 6274 Подільськ – Помічна (з 4 по 8 та з 12 по 25 квітня);

№ 6273 Помічна – Подільськ;

№ 6257 Подільськ – Одеса-Головна;

№ 7710 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (з 5 по 9, з 13 по 17 та з 21 по 26 квітня).

Альтернативні маршрути:

Технічний склад: № 6342/6341 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (курсування заплановане на періоди 5–9, 13–17, 21–26 квітня)

№ 6270 Одеса-Застава І – Подільськ;

№ 6275 Помічна – Подільськ;

№ 6277 Подільськ – Одеса-Застава І;

№ 7718 Одеса-Головна – Одеса-Застава І (курсування: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 24, 25 квітня).

Такі зміни в розкладі дозволять частково компенсувати скасовані рейси та забезпечити перевезення пасажирів у період проведення робіт.

Пасажирам радять уточнювати актуальні рейси безпосередньо перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь, довгих очікувань та інших незручностей.

Джерело

Останні новини України:

