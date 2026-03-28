Жителей и предприятия Полтавы призывают внимательно ознакомиться с деталями повышения тарифов на коммунальные услуги во избежание недоразумений при оплате.

В Полтаве объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги по части распределения газа, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Полтавагазе .

С 1 апреля 2026 г. в Полтаве вступает в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в части распределения газа для небытовых потребителей. Соответствующее постановление №2155 приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 декабря 2025 года.

Как сообщили в АО «Полтавагаз», новая стоимость распределения для юридических лиц составит 3,828 грн за кубический метр по НДС. Для населения тариф остается неизменным – 2,112 грн за кубометр, также с учетом налога на добавленную стоимость.

Также следует отметить, что компания отмечает, что средства повышения тарифа будут направлены на инвестиционную программу. Ее цель – модернизация газораспределительной сети и повышение безопасности поставок.

В рамках программы планируется:

капитальный ремонт и замена участков трубопроводов,

обновление газорегуляторных пунктов (ГРП/ШРП),

установка новых домовых регуляторов давления,

модернизация катодной защиты от коррозии,

монтаж индивидуальных счетчиков в жилых и нежилых помещениях

В ОАО «Полтавагаз» отметили, что тариф на распределение газа является отдельной статьей платежки и не включает стоимость самого топлива. Предприятие призывает потребителей учитывать изменения в планировании расходов на коммунальные услуги.

