Жителів і підприємства Полтави закликають уважно ознайомитися з деталями підвищення тарифів на комунальні послуги, щоб уникнути непорозумінь під час оплати.

В Полтаві оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги в частині розподілу газу, передає Politeka.

Інформацію про це надають в Полтавагаз.

Із 1 квітня 2026 року в Полтаві набирає чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в частині розподілу газу для непобутових споживачів. Відповідну постанову № 2155 ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 19 грудня 2025 року.

Як повідомили в АТ «Полтавагаз», нова вартість розподілу для юридичних осіб складатиме 3,828 грн за кубічний метр з ПДВ. Для населення тариф залишається незмінним — 2,112 грн за кубометр, також з урахуванням податку на додану вартість.

Також варто зауважити, що компанія зазначає, що кошти від підвищення тарифу будуть спрямовані на інвестиційну програму. Її мета — модернізація газорозподільної мережі та підвищення безпеки постачання.

У межах програми планується:

капітальний ремонт і заміна ділянок трубопроводів,

оновлення газорегуляторних пунктів (ГРП/ШРП),

встановлення нових будинкових регуляторів тиску,

модернізація катодного захисту від корозії,

монтаж індивідуальних лічильників у житлових і нежитлових приміщеннях.

В АТ «Полтавагаз» наголосили, що тариф на розподіл газу є окремою статтею платіжки та не включає вартість самого палива. Підприємство закликає споживачів враховувати зміни при плануванні витрат на комунальні послуги.

Жителів і підприємства Полтави закликають уважно ознайомитися з деталями підвищення тарифів на комунальні послуги, щоб уникнути непорозумінь під час оплати.

