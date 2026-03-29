На наступному тижні – з 30 березня по 5 квітня 2026 року – в Одеській області знову проводитимуть роботи в електромережах і застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

У межах Роздільнянської міської територіальної громади в Одеській області, за даними ДТЕК, графіки відключення застосовуватимуть протягом двох днів. У вівторок, 31 березня без електроенергії там залишаться мешканці таких населених пунктів:

Покровка (вул. Енергетична; Миру, 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 99, 100-109, 112, 114-118, 120-132, 134, 136, 138, 140, 142; Молодіжна, 23-25; Шаманська, 20-24) – з 10:00 до 19:00;

Роздільна (Сергія Дмитрієва, 1А) – з 9:00 до 20:00;

Миколаївка (Степова, 2, 3, 28, 34) – з 9:00 до 20:00.

А в середу, 1 квітня, обмеження електропостачання знову торкнуться м. Роздільна (Святого Інокентія, 24, Сергія Дмитрієва, 1А) – з 9:00 до 17:00, а також с. Миколаївка (Степова, 2, 3, 28, 34) – з 8:30 до 20:00, повідомляє Politeka.

На території Куяльницької громади знеструмлення відбуватимуться з 9 до 19 години: 30.03 – в селі Дібрівка, а 01.04 – в с. Новий Мир, Куяльник, Велика Кіндратівка, Оброчне, Ставки, Петрівка, Вестерничани, Качурівка (вул. Центральна, Зелена, Новоселів), Вишневе (Центральна, Перемоги), Малий Куяльник (Південна), Федорівка (Шкільна, Тумачівська).

Про інші графіки відключення світла в Одеській області на тиждень із 30 березня по 5 квітня ДТЕК оголосить пізніше, стежте за офіційними повідомленнями компанії.

