Синоптики раскрыли прогноз погоды на апрель в Харькове и рассказали, какие сюрпризы можно ожидать от второго месяца весны, сообщает Politeka.net.

Прогноз погоды на апрель в Харькове в 2026 году сулит период постепенного и уверенного потепления. Несмотря на преимущественно солнечную погоду, иногда горожанам все же придется вспомнить о дождях и прохладных вечерах. В целом погодные условия будут способствовать плавному переходу от ранней весны к более теплым, почти майским температурам.

В первой декаде с 1 по 10 чисел установится умеренно теплая весенняя погода. Днем температура будет колебаться в пределах +9…+12 градусов, тогда как ночью еще будет ощущаться прохлада — кое-где столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Большинство дней будет солнечным, лишь 8 апреля ожидается облачность без осадков.

С 11 по 20 числа месяца Харьков окончательно простится с заморозками. Дневная температура повысится до +11...+16 градусов, а ночная будет составлять около +4...+7. Пора будет оставаться в основном ясной, хотя в отдельные дни — 11, 13 и 14-ого — возможно пасмурное небо без осадков.

Последняя декада месяца с 21 по 30 числа второго месяца весны принесет ощутимое потепление. Днем температура будет подниматься до +12…+19 градусов, а ночи станут значительно более мягкими — до +10. В конце месяца, 24 и 28 апреля, прогнозируются дожди, временно сменяющие солнечную пору. В другие дни ожидается ясное небо и весеннее тепло.

В общем, апрель в Харькове будет преимущественно солнечным и теплым, с незначительным количеством дождливых дней, что создаст комфортные условия для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.