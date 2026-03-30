Прогноз погоди на квітень в Харкові у 2026 році обіцяє період поступового та впевненого потепління. Попри переважно сонячну погоду, інколи містянам все ж доведеться згадати про дощі та прохолодні вечори. Загалом погодні умови сприятимуть плавному переходу від ранньої весни до більш теплих, майже травневих температур.

У першій декаді, з 1 по 10 квітня, встановиться помірно тепла весняна погода. Вдень температура коливатиметься в межах +9…+12 градусів, тоді як уночі ще відчуватиметься прохолода — подекуди стовпчики термометрів опускатимуться до 0 градусів. Більшість днів буде сонячною, лише 8 квітня очікується хмарність без опадів.

З 11 по 20 числа місяця Харків остаточно попрощається із заморозками. Денна температура підвищиться до +11…+16 градусів, а нічна становитиме близько +4…+7. Погода залишатиметься здебільшого ясною, хоча в окремі дні — 11, 13 та 14 квітня — можливе похмуре небо без опадів.

Остання декада місяця, з 21 по 30 квітня, принесе відчутне потепління. Вдень температура підніматиметься до +12…+19 градусів, а ночі стануть значно м’якшими — до +10. Наприкінці місяця, 24 та 28 квітня, прогнозуються дощі, які тимчасово змінять сонячну погоду. В інші дні очікується ясне небо та приємне весняне тепло.

Загалом квітень у Харкові буде переважно сонячним і теплим, із незначною кількістю дощових днів, що створить комфортні умови для відпочинку та активного проведення часу на свіжому повітрі.

