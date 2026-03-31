У зв’язку з важливими роботаим у різних районах Запоріжжя вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись.

Складено планові графіки відключення світла у Запоріжжі на перший тиждень квітня, обмеження діятимуть через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У місті виконуватимуть планові та профілактичні заходи, спрямовані на оновлення обладнання та підвищення надійності електропостачання. У зв’язку з цим у різних районах Запоріжжя вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року триватимуть додаткові обмеженняз 9 до 17 години, які вводяться в будинках, що розташовані на вулицях:

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 17–27; 20–30; 56

Возз`єднання України — 11; 13; 15; 17; 19; 21; 5; 7; 9

Героїв Крут (12 Квітня) — 17; 19; 21

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 19–23; 20; 22

Новомиколаївська (Новомосковська) — 109; 111а; 115б; 115в; 110; 114; 116; 115; 115/5; 117а; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 36; 38с; 40; 33; 37; 39; 3а; 42; 62; 83; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 84/2; 84; 92; 94

Осипенко (Осипенка) — 1а; 1/2; 1; 3–29

Патріотична — 10; 12; 14; 16; 8

Приватна (Красіна) — 4–22; 9; 11–29

Якова Пункіна (Дивногорська) — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

02.04.2026 року вводяться графіки в частині міста з 9 до 17 години. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Автодорівська: 14-26, 2-12, 28-64, 66-80

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 7, 9, 22, 3, 5, 4-18, 11

Алмазна: 1-15, 2-12, 25, 27

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Архівна (Пушкіна): 11-15, 66-70

Балка Попівка: 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барикадна: 1, 1-41, 25, 35, 37, 39, 43-61, 63-69, 71-77

Ботанічна: 1-11, 15, 2-14

Вагонна: 1-19, 2-20, 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 41-51, 44а, 44-52, 53, 53а, 57-61, 54-66 парні, 68, 61, 67а, 67, 70-76 парні, 78, 69-75 непарні, 77, 77а, 83, 85, 80, 82, 84

Васильєва: 1-17, 17а, 2-8, 12-22, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 70, 71, 71/1

Весела: 1-2, 1а, 3б, 3-17, 17а, 4-14

Висотна: 1-23, 2-22, 39-47, 30-46

Віктора Ткаченка (Болотникова): 1-21, 2-20, 25-53, 24-52, 21, 22, 23, 23А

Вокзальна: 1-11, 13-27 непарні, 14-28 парні, 4-12, 2, 38, 30-36, 31-35

Волі: 1, 2-18, 3-15

03.04.2026 року з 9 до 16 години будуть тривати вимкнення, що охоплять частину будинків, що знаходяться за адресами:

Миру: 10, 12, 14

Незалежної України: 62

Південноукраїнська: 5

Фанатська (Добролюбова): 25

пр. Соборний: 196, 198.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.