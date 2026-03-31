В Ровно на апрель вводятся графики временных отключений света из-за проведения плановых работ на городских электросетях, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.
По информации энергетиков, графики отключения света в Ровно на апрель связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей и направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения в регионе, а также на обеспечение безопасности его функционирования.
В Ривне вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.
01.04.2026 с 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Ровно. Плановые отключения вводятся по следующим адресам:
- Васыля Червония — 71А
- просп. Генерала Безручка — 14, 18, 20, 22
- Князя Романа — 4, 12, 12А, 14А, 18
01.04.2026–03.04.2026 с 9 до 17 часов будут выключать электричество через плановые работы по следующим адресам:
- Севастопольська — 39А
- Устынська — 16
15.04.2026–17.04.2026 года с 8 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания на следующих улиц:
- Млынивська
- Била
- пров. Робитнычый
20.04.2026-21.04.2026 года с 9 до 17 часов будут проводить профилактические работы в электросетях. Именно поэтому света не будет по адресам:
- Вознесенська — 3
- Героив Гурб — 31
- Котляревського — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8А, 10А, 12, 16
- Соборна — 414А
- Степана Бандери — 14, 18, 18А, 20, 20А, 22
- Чорновола / Прыходька — 62, 62/2, 62/3, 64, 64/66, 66, 72, 72А
22.04.2026–24.04.2026 года будут отключения с 8 до 17 часов. Они охватят следующие адреса города:
- Леонтовыча — 1-47
- Марка Вовчка — 15
- Олексы Новака — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28-34, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61А, 63, 65Б, 67, 69, 71, 73
- Соломии Крушельныцькои — 20, 41, 43, 45, 47.
Последние новости Украины:
