В Ровно на апрель вводятся графики временных отключений света из-за проведения плановых работ на городских электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.

По информации энергетиков, графики отключения света в Ровно на апрель связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей и направлены на повышение надежности и стабильности электроснабжения в регионе, а также на обеспечение безопасности его функционирования.

В Ривне вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.

01.04.2026 с 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Ровно. Плановые отключения вводятся по следующим адресам:

Васыля Червония — 71А

просп. Генерала Безручка — 14, 18, 20, 22

Князя Романа — 4, 12, 12А, 14А, 18

01.04.2026–03.04.2026 с 9 до 17 часов будут выключать электричество через плановые работы по следующим адресам:

Севастопольська — 39А

Устынська — 16

15.04.2026–17.04.2026 года с 8 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания на следующих улиц:

Млынивська

Била

пров. Робитнычый

20.04.2026-21.04.2026 года с 9 до 17 часов будут проводить профилактические работы в электросетях. Именно поэтому света не будет по адресам:

Вознесенська — 3

Героив Гурб — 31

Котляревського — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8А, 10А, 12, 16

Соборна — 414А

Степана Бандери — 14, 18, 18А, 20, 20А, 22

Чорновола / Прыходька — 62, 62/2, 62/3, 64, 64/66, 66, 72, 72А

22.04.2026–24.04.2026 года будут отключения с 8 до 17 часов. Они охватят следующие адреса города:

Леонтовыча — 1-47

Марка Вовчка — 15

Олексы Новака — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28-34, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61А, 63, 65Б, 67, 69, 71, 73

Соломии Крушельныцькои — 20, 41, 43, 45, 47.

