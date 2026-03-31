У Рівному на квітень вводяться графіки тимчасових відключень світла через проведення планових робіт на міських електромережах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.
За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Рівному на квітень пов’язані з ремонтом і технічним обслуговуванням мереж і спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання в регіоні, а також на забезпечення безпеки його функціонування.
У Рівному вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.
01.04.2026 року з 9 до 17 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла у Рівному. Планові вимкнення вводяться за такими адресами:
- Василя Червонія — 71А
- просп. Генерала Безручка — 14, 18, 20, 22
- Князя Романа — 4, 12, 12А, 14А, 18
01.04.2026–03.04.2026 з 9 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи за такими адресами:
- Севастопольська — 39А
- Устинська — 16
15.04.2026–17.04.2026 року з 8 до 17 години вводять додаткові знеструмлення на наступних вулиць:
- Млинівська
- Біла
- пров. Робітничий
20.04.2026–21.04.2026 року з 9 до 17 години проводитимуть профілактичні роботи в електромережах. Саме через це світла не буде за адресами:
- Вознесенська — 3
- Героїв Гурб — 31
- Котляревського — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8А, 10А, 12, 16
- Соборна — 414А
- Степана Бандери — 14, 18, 18А, 20, 20А, 22
- Чорновола / Приходька — 62, 62/2, 62/3, 64, 64/66, 66, 72, 72А
22.04.2026–24.04.2026 року будуть вимкнення з 8 до 17 години. Вони охоплять наступні адреси міста:
- Леонтовича — 1-47
- Марка Вовчка — 15
- Олекси Новака — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28-34, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61А, 63, 65Б, 67, 69, 71, 73
- Соломії Крушельницької — 20, 41, 43, 45, 47.
