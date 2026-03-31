За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Рівному на квітень пов’язані з ремонтом і технічним обслуговуванням.

У Рівному на квітень вводяться графіки тимчасових відключень світла через проведення планових робіт на міських електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

За інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Рівному на квітень пов’язані з ремонтом і технічним обслуговуванням мереж і спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання в регіоні, а також на забезпечення безпеки його функціонування.

У Рівному вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року з 9 до 17 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла у Рівному. Планові вимкнення вводяться за такими адресами:

Василя Червонія — 71А

просп. Генерала Безручка — 14, 18, 20, 22

Князя Романа — 4, 12, 12А, 14А, 18

01.04.2026–03.04.2026 з 9 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи за такими адресами:

Севастопольська — 39А

Устинська — 16

15.04.2026–17.04.2026 року з 8 до 17 години вводять додаткові знеструмлення на наступних вулиць:

Млинівська

Біла

пров. Робітничий

20.04.2026–21.04.2026 року з 9 до 17 години проводитимуть профілактичні роботи в електромережах. Саме через це світла не буде за адресами:

Вознесенська — 3

Героїв Гурб — 31

Котляревського — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8А, 10А, 12, 16

Соборна — 414А

Степана Бандери — 14, 18, 18А, 20, 20А, 22

Чорновола / Приходька — 62, 62/2, 62/3, 64, 64/66, 66, 72, 72А

22.04.2026–24.04.2026 року будуть вимкнення з 8 до 17 години. Вони охоплять наступні адреси міста:

Леонтовича — 1-47

Марка Вовчка — 15

Олекси Новака — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28-34, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61А, 63, 65Б, 67, 69, 71, 73

Соломії Крушельницької — 20, 41, 43, 45, 47.

Останні новини України:

