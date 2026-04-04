Подорожание проезда в Киеве стало заметным для жителей пригорода, ежедневно пользующихся маршрутками в столицу.

Подорожание проезда в Киеве стало особенно ощутимым в направлении Вышгород-Киев, где стоимость поездки выросла до 60 грн, сообщает Politeka.

О новых тарифах стало известно после появления соответствующих объявлений в маршрутках, фото которых были обнародованы в соцсетях.

В частности, поездка из Вышгорода в столицу после подорожания проезда в Киеве стоит 60 грн, а в больницу по ул. Богатырским пассажирам придется заплатить 30 грн.

Новые цены вызвали активную реакцию среди пассажиров. Блоггерша Ирэна Вайтер, опубликовавшая фото объявления, эмоционально отреагировала на повышение стоимости, отметив, что такая ситуация уже не выглядит смешной.

В комментариях пользователи начали сравнивать цены с другими направлениями и делиться опытом поездок. Выяснилось, что даже после подорожания проезда в Киеве Вышгород не является самым дорогим маршрутом.

По данным из соцсетей, билет из Борисполя до станции метро «Левобережная» стоит 130 грн, из Вишневого до станции метро «Выставочный центр» на маршруте №721 нужно заплатить 100 грн.

Столько же стоят поездки из Обухова и Боярки в столицу. Из Ирпеня в столицу билет стоит 80 грн.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию и выражают недовольство. Некоторые обращают внимание на значительную разницу между стоимостью билетов в пригородных маршрутках и коммунальном транспорте.

В комментариях отмечают, что по городу можно проехать значительное расстояние за 15 или 20 грн, тогда как в пригороде цены значительно выше даже на короткие дистанции.

В то же время, часть корреспондентов становится на сторону перевозчиков и объясняет повышение стоимости ростом цен на горючее. Пользователи напоминают, что расходы на обслуживание транспорта растут, что оказывает непосредственное влияние на тарифы для пассажиров.

