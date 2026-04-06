Графіки відключення світла будуть тривати у Івано-Франківській області через профілактичні роботи, що заплановані на 7 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька місцевих громад.

У Івано-Франківській області 7 квітня запроваджуються графіки відключення світла. Такі заходи пов’язані з проведенням планового технічного обслуговування та модернізації електричних мереж, що є необхідними для підвищення надійності енергосистеми та зменшення ризику аварійних ситуацій.

У зв’язку з цим у деяких населених пунктах можливі короткочасні перебої з електропостачанням, тож мешканцям радять заздалегідь планувати свої справи та враховувати тимчасові незручності.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових відключень: перевірити наявність необхідних запасів, спланувати роботу електроприладів і врахувати можливі перебої під час щоденних справ. Такі профілактичні заходи допомагають забезпечити стабільну роботу мереж і гарантують безперебійну подачу електроенергії у майбутньому.

Зокрема, з 09:00 до 13:00 у селі Іваниківка електропостачання буде відсутнє на низці вулиць: Володимира Івасюка, Галицькій, Зарічній, Квітковій, Козака, Лисецькій, Марійки Підгірянки, Назарія Яремчука, Новій, Похівській, Садовій та Фестивальній. Це тимчасове відключення дозволить провести необхідні профілактичні роботи та перевірку обладнання для стабільного функціонування мереж.

У той же день з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово буде відсутнє у селищі Богородчани на вулицях Енергетиків, Івана Мазепи, Об’їзній та Тараса Шевченка. Також плануються відключення у селі Забережжя на вулицях Довбуша, Івана Мазепи, Івана Франка, Мирного та Молодіжної.

Додатково, з 10:00 до 16:00 у селищі Богородчани світло не буде подаватися на вулицях Газовиків, Незалежності та Святої Анни, а у селі Горохолина електропостачання тимчасово припиниться на вулиці Штайнінгера.

Останні новини України:

