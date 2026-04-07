Подорожчання проїзду в Чернівцях обговорюють на рівні міста, передає Politeka.

Після підвищення тарифу в маршрутках до 17 гривень влада готує нові зміни. Йдеться про можливе зростання вартості до 20 гривень, а також перегляд цін в електротранспорті.

Наразі підвищення у маршрутках уже відбулося — із 15 до 17 гривень. У міській раді підкреслюють, що цей тариф є тимчасовим. Паралельно тривають громадські обговорення щодо тролейбусів, де пропонують підняти оплату з 13 до 16 гривень.

Журналісти опитали мешканців, щоб з’ясувати їхнє ставлення до можливих змін. Думки розділилися, але більшість визнає: ситуація складна як для пасажирів, так і для перевізників.

Працівниця медзакладу Алла каже, що підвищення виглядає неминучим. За її словами, компанії також мають витрати і повинні виплачувати зарплати. Водночас жінка звертає увагу на стан транспорту — салони, на її думку, потребують кращого догляду. Пасажири очікують комфорту, якщо ціна зростає.

Викладач Владислав Струтинський розповідає, що рідко користується транспортом, адже живе поруч із роботою. Він вважає, що рішення має бути економічно обґрунтованим. Разом із тим зазначає: доходи населення не зростають, тому будь-яке підвищення відчутне.

Гостя міста Юля порівнює ситуацію з Миколаєвом. Там, за її словами, ціни нижчі, але в Чернівцях зручніша система оплати завдяки валідаторам. Водночас вона звертає увагу на стан електротранспорту — у її місті він сучасніший. Жінка додає: навіть 20 гривень можуть бути складними для соціально вразливих людей.

Військовослужбовець Олег зазначає, що для нього питання менш актуальне через пільги. Проте він звертає увагу на незручності під час підтвердження права на безкоштовний проїзд. Також порівнює ціни зі столицею, де поїздки значно дорожчі через довші маршрути.

Пенсіонер Іван переконаний: будь-яке зростання має бути аргументованим. Він сумнівається, що ціни можуть знизитися в майбутньому, навіть якщо паливо подешевшає. За його словами, раніше вартість лише збільшувалася.

Студент Ярослав, який щодня користується тролейбусами, каже, що можливе підвищення до 20 гривень у маршрутках буде відчутним. Водночас він визнає: через ситуацію з пальним це може бути вимушений крок.

Подорожчання проїзду в Чернівцях, як показало опитування, більшість сприймає як неминуче. Люди очікують, що разом зі змінами тарифів покращиться якість послуг, а також звертають увагу на необхідність підвищення доходів населення.

Остаточне рішення щодо нових тарифів ухвалять після завершення громадських обговорень.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Чернівцях: де не можна проїхати до середини квітня, названо вулицю

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: з січня діють нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.