Подорожание проезда в Одесской области стало ощутимо влиять на жителей региона и их семейные бюджеты.

Подорожание проезда в Одесской области происходит на фоне резкого роста цен на горючее и увеличения расходов перевозчиков на содержание автопарков, ремонта транспортных средств и расходных материалов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Одесской области касается уже многих населённых пунктов.

В Рени, по словам местного предпринимателя Ивана Хиоры, повышение цены на бензин с 50 до 75 гривен за литр увеличило себестоимость одного рейса примерно на две тысячи гривен.

Несмотря на это, пока тариф на маршрутку Одесса – Рени остался на уровне 600 гривен, а городской транспорт стоит 20 гривен с пассажира.

Однако перевозчики не исключают, что в ближайшие недели стоимость билетов может подняться, если цены на горючее продолжат расти.

В Бессарабском обществе руководитель ООО «Алекс» Иван Стериополо объяснил, что тарифы формируются не только с учетом горючего. Важны состояние дорог, затраты на ремонт и обслуживание автобусов, а также класс транспортного средства.

Он привел пример: маленькие маршрутки потребляют меньше горючего, в то время как большие автобусы «Эталон» нуждаются в нем почти вдвое больше.

Поэтому на коротких расстояниях цены могут варьироваться от 60 до 100 гривен, а на маршрутах в Одессу увеличились на 50 гривен.

В Балтском городском совете сообщили, что расценки остаются на прежнем уровне, однако количество рейсов между населенными пунктами сокращено.

Это позволяет экономить средства на горючее и поддерживать работу транспортной системы. Аналогичная ситуация наблюдается в Любашевке, где проезд в Одессу стоит 350 гривен и пока не меняется.

Пассажиры, однако, жалуются на хаотичность расценок в Бессарабской и Тарутинской общинах. На коротких маршрутах, где расстояние 20-30 км, цены варьируются от 50 до 100 гривен.

В целом подорожание проезда в Одесской области стало следствием комплексного влияния нескольких факторов: повышение цен на горючее, состояние дорог, затраты на ремонт и запчасти, а также разный класс транспортных средств.

