Подорожчання проїзду в Одеській області почало відчутно впливати на жителів регіону та їхні сімейні бюджети.

Подорожчання проїзду в Одеській області відбувається на тлі різкого зростання цін на пальне та збільшення витрат перевізників на утримання автопарків, ремонт транспортних засобів і витратні матеріали, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Одеській області стосується вже багатьох населених пунктів.

У Рені, за словами місцевого підприємця Івана Хіори, підвищення ціни на бензин з 50 до 75 гривень за літр збільшило собівартість одного рейсу приблизно на дві тисячі гривень.

Попри це, поки що тариф на маршрутку Одеса – Рені залишився на рівні 600 гривень, а міський транспорт коштує 20 гривень з пасажира.

Проте перевізники не виключають, що у найближчі тижні вартість квитків може піднятися, якщо ціни на пальне продовжать зростати.

У Бессарабській громаді керівник ТОВ «Алекс» Іван Стеріополо пояснив, що тарифи формуються не лише з урахуванням пального. Важливими є стан доріг, витрати на ремонт та обслуговування автобусів, а також клас транспортного засобу.

Він навів приклад: маленькі маршрутки споживають менше пального, тоді як великі автобуси «Еталон» потребують його майже вдвічі більше.

Через це на коротких відстанях ціни можуть варіюватися від 60 до 100 гривень, а на маршрутах до Одеси збільшилися на 50 гривень.

У Балтській міській раді повідомили, що розцінки залишаються на попередньому рівні, однак кількість рейсів між населеними пунктами скорочено.

Це дозволяє економити кошти на пальне і підтримувати роботу транспортної системи. Аналогічна ситуація спостерігається у Любашівці, де проїзд до Одеси коштує 350 гривень і поки що не змінюється.

Пасажири, однак, скаржаться на хаотичність розцінок у Бессарабській та Тарутинській громадах. На коротких маршрутах, де відстань 20–30 кілометрів, ціни варіюються від 50 до 100 гривень.

Загалом подорожчання проїзду в Одеській області стало наслідком комплексного впливу кількох факторів: підняття цін на пальне, стан доріг, витрати на ремонт та запчастини, а також різний клас транспортних засобів.

