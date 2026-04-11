Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье станет более доступной и длительной, что обеспечивает дополнительную финансовую поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье будет предоставляться по обновленным правилам, утвержденным Кабинетом Министров Украины постановлением №390 от 18 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Документ изменяет порядок назначения выплат на жительство и уточняет условия получения помощи переселенцами.

В частности, новые правила определяют состав семьи и устанавливают порядок продления начислений. Кроме того, увеличено количество периодов выплаты: теперь пособие можно получать пять раз по шесть месяцев вместо четырех. Это позволяет переселенцам пользоваться финансовой поддержкой подольше.

Государство возобновило выплаты для семей с детьми. Пособие на несовершеннолетних назначается независимо от доходов родителей, но семья должна отвечать критериям имущественного положения, фактического проживания и обучения детей.

Заявления, поданные до 1 мая 2026, обеспечат начисление средств с 1 февраля. Если документы будут представлены позже, выплаты начнут поступать с месяца обращения.

Отдельно изменения касаются пенсионеров и семей с нетрудоспособными членами. Лица, которым прекратили соцпомощь из-за превышения среднего дохода, могут подать документы повторно. При этом учитывается новый прожиточный минимум для нетрудоспособных – 10 380 гривен на одного получателя.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье станет более доступной и длительной, что обеспечивает дополнительную финансовую поддержку наиболее уязвимых категорий населения региона.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.