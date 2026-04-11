Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі стане більш доступною та тривалою, що забезпечує додаткову фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надаватиметься за оновленими правилами, затвердженими Кабінет Міністрів України постановою №390 від 18 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Документ змінює порядок призначення виплат на проживання та уточнює умови отримання допомоги переселенцями.

Зокрема, нові правила визначають склад сім’ї та встановлюють порядок продовження нарахувань. Крім того, збільшено кількість періодів виплати: тепер допомогу можна отримувати п’ять разів по шість місяців замість чотирьох. Це дозволяє переселенцям користуватися фінансовою підтримкою довше.

Держава відновила виплати для сімей із дітьми. Допомога на неповнолітніх призначається незалежно від доходів батьків, але родина має відповідати критеріям щодо майнового стану, фактичного проживання та навчання дітей.

Заяви, подані до 1 травня 2026 року, забезпечать нарахування коштів із 1 лютого. Якщо документи подадуть пізніше, виплати почнуть надходити з місяця звернення.

Окремо зміни стосуються пенсіонерів і сімей із непрацездатними членами. Особи, яким раніше припинили соцдопомогу через перевищення середнього доходу, можуть подати документи повторно. При цьому враховується новий прожитковий мінімум для непрацездатних — 10 380 гривень на одного отримувача.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.