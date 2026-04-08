Советуем жителям города ознакомиться с графиками отключения света в Чернигове на 9 апреля.

Обнародованы плановые графики отключения света, которые продлятся в Чернигове 9 апреля в связи с профилактическими и ремонтными работами, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

В Чернигове 8 апреля будут действовать графики отключения света, которые коснутся только отдельных районов и улиц города. Советуем жителям города ознакомиться с адресами домов, где исчезнет свет.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00. Обесточенными будут оставаться дома, которые находятся по следующим адресам:

Андрия Мовчана — 1; 1а; 2; 4; 6; 8; 10

Билогирська — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13

Билоуська — 2; 6; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20

Васыльченка — 1; 2; 3; 3а; 4; 10

Верени — 1; 3; 5; 7; 9; 9А; 11

Виктора Орленка — 4; 13а

Вовчка М. — 19; 19а

Глибова — 2а; 2б; 55

Гонча — 77; 77а; 77б; 79; 81; 83

Гребинкы — 53; 55; 57; 59; 61; 63; 89; 89а; 89б; 89в; 90; 91; 92; 94; 96

Грыгория Кочура — 1А; 1б; 1в; 1г; 1д; 1е; 1ж; 1з; 1І; 2–15; 3а; 8а; 8б; 9а; 14а

Днипровська — 6а; 34а

Елеваторна — 1; 2; 2В; 4; 4б; 6; 8а; 8Б

Евгена Гуцала — 2

Евгена Лоскота — 65; 68; 68а; 69–72; 74–82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 100; 78а

Забаривська — 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 65; 67; 67А; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81

Забаривськый — 1; 3; 4

Заньковецькои — 1; 3; 7; 9; 34; 36; 38–44; 45А; 46; 50; 52; 58; 60; 62; 64; 39а; 39б; 39в; 39г; 39д; 39ж; 39з; 39к; 39л

Ивана Богуна — 41; 41а

Кыивська — 13; 21; 26; 26а; 28; 32; 47; 47А; 67а; 69; 71; 71а; 72–90; 92; 94; 96

Кыивськый — 2–8; 8а; 10–12

Курганна — 41

Куренивка — 2–21; 23; 25; 27; 2а; 4а; 6а; 10а; 16а; 16б; 21а; 23а

Куренивськый — 1–17; 22; 24; 24а

Леонида Могучова — 1–13; 15–20; 22; 24; 26; 28; 30; 91; 1а; 1б; 1в; 1г; 1д; 1ж; 1з; 2а; 2б; 2в; 2г; 2д; 3а

Льговська — 1–18; 20; 21; 23; 2а

Любецька — 169; 179; 189; 191А

Любомыра Боднарука — 2а; 3–7; 9; 11; 11А; 12–17; 20; 22–25; 27; 29–35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49а; 51; 53; 13а; 24А; 30А; 32а

Масанивська — 1

Мыколы Михновського — 27–58; 60; 62; 64А; 64Б; 66; 66а; 68; 68а; 33Д; 37б; 39а; 47а; 47б; 48а; 49а; 52А; 54а

Мстыславська — 79

Незалежності — 11; 17

Нова — 3; 10; 24; 30; 32

Пылыпа Морачевського — 1–20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 34а; 34б; 36; 36а; 36б; 38

Підводныка Кытыцына — 5А

Пятныцька — 50; 69; 69А; 71; 71а; 73; 75; 77; 82

Радио — 1–16; 18; 9а; 10а; 13а; 14а

Ревуцького — 2а; 4; 6; 8; 10; 12; 12А; 14–22; 25; 25а; 27; 29; 31; 33; 35; 18а; 19А

Ремзаводська — 84

Садова — 5; 8; 15; 17–21

Свитанкова — 1; 1А; 2; 2а; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 42; 44; 46; 48; 52; 56; 60; 62; 64; 70; 72; 74; 76; 78; 80

Святомыхайливська — 62; 64; 79; 81

Славутыцька — 1–5; 7–9; 11–17; 19–28; 29а

Словянська — 1; 2; 2А; 4–8; 10–17; 19; 21–31; 33; 35–45; 47–59; 61; 63; 38А

Соловина — 1; 3–7; 11; 13; 14

Соловиный — 2; 10

Соснова — 1; 3; 3а; 4–8; 10; 12; 14; 16; 18; 18а; 18б; 18в; 20; 22; 24; 26; 28; 5а; 6а; 76

Сосновый — 1–10; 10А; 12; 12А; 13–16; 18; 20; 22

С. Русовои — 5–13; 11А; 12а; 15; 23

Степана Носа — 1–24; 26; 28–30; 32; 34; 17а

Степный — 1; 2; 4; 5; 7–11; 13

Степова — 1–3; 6–9; 11; 14; 16–18; 21–23; 25–28; 31; 33

Танкистив — 14

Хмельныцького Б. — 5; 21

Черкаська — 1а; 3; 5; 6; 8; 10.

Последние новости Украины:

