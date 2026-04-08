Радимо мешканцям міста ознайомитися з графіками відключення світла у Чернігові на 9 квітня.

Оприлюднено планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Чернігові 9 квітня у зв'зку з профілактичними та ремонтними роботами, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

У Чернігові 8 квітня діятимуть графіки відключення світла, які торкнуться лише окремих районів і вулиць міста. Радимо мешканцям міста ознайомитися з адресами будинків, де зникне світло.

Обмеження будуть діяти з 09:00 до 17:00 години. Знеструмленими залишатимуться будинки, які знаходяться за такими адресами:

Андрія Мовчана — 1; 1а; 2; 4; 6; 8; 10

Білогірська — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13

Білоуська — 2; 6; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20

Васильченка — 1; 2; 3; 3а; 4; 10

Верені — 1; 3; 5; 7; 9; 9А; 11

Віктора Орленка — 4; 13а

Вовчка М. — 19; 19а

Глібова — 2а; 2б; 55

Гонча — 77; 77а; 77б; 79; 81; 83

Гребінки — 53; 55; 57; 59; 61; 63; 89; 89а; 89б; 89в; 90; 91; 92; 94; 96

Григорія Кочура — 1А; 1б; 1в; 1г; 1д; 1е; 1ж; 1з; 1І; 2–15; 3а; 8а; 8б; 9а; 14а

Дніпровська — 6а; 34а

Елеваторна — 1; 2; 2В; 4; 4б; 6; 8а; 8Б

Євгена Гуцала — 2

Євгена Лоскота — 65; 68; 68а; 69–72; 74–82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 100; 78а

Забарівська — 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 65; 67; 67А; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81

Забарівський — 1; 3; 4

Заньковецької — 1; 3; 7; 9; 34; 36; 38–44; 45А; 46; 50; 52; 58; 60; 62; 64; 39а; 39б; 39в; 39г; 39д; 39ж; 39з; 39к; 39л

Івана Богуна — 41; 41а

Київська — 13; 21; 26; 26а; 28; 32; 47; 47А; 67а; 69; 71; 71а; 72–90; 92; 94; 96

Київський — 2–8; 8а; 10–12

Курганна — 41

Куренівка — 2–21; 23; 25; 27; 2а; 4а; 6а; 10а; 16а; 16б; 21а; 23а

Куренівський — 1–17; 22; 24; 24а

Леоніда Могучова — 1–13; 15–20; 22; 24; 26; 28; 30; 91; 1а; 1б; 1в; 1г; 1д; 1ж; 1з; 2а; 2б; 2в; 2г; 2д; 3а

Льговська — 1–18; 20; 21; 23; 2а

Любецька — 169; 179; 189; 191А

Любомира Боднарука — 2а; 3–7; 9; 11; 11А; 12–17; 20; 22–25; 27; 29–35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49а; 51; 53; 13а; 24А; 30А; 32а

Масанівська — 1

Миколи Міхновського — 27–58; 60; 62; 64А; 64Б; 66; 66а; 68; 68а; 33Д; 37б; 39а; 47а; 47б; 48а; 49а; 52А; 54а

Мстиславська — 79

Незалежності — 11; 17

Нова — 3; 10; 24; 30; 32

Пилипа Морачевського — 1–20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 34а; 34б; 36; 36а; 36б; 38

Підводника Китицина — 5А

П'ятницька — 50; 69; 69А; 71; 71а; 73; 75; 77; 82

Радіо — 1–16; 18; 9а; 10а; 13а; 14а

Ревуцького — 2а; 4; 6; 8; 10; 12; 12А; 14–22; 25; 25а; 27; 29; 31; 33; 35; 18а; 19А

Ремзаводська — 84

Садова — 5; 8; 15; 17–21

Світанкова — 1; 1А; 2; 2а; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 42; 44; 46; 48; 52; 56; 60; 62; 64; 70; 72; 74; 76; 78; 80

Святомихайлівська — 62; 64; 79; 81

Славутицька — 1–5; 7–9; 11–17; 19–28; 29а

Слов'янська — 1; 2; 2А; 4–8; 10–17; 19; 21–31; 33; 35–45; 47–59; 61; 63; 38А

Солов'їна — 1; 3–7; 11; 13; 14

Солов'їний — 2; 10

Соснова — 1; 3; 3а; 4–8; 10; 12; 14; 16; 18; 18а; 18б; 18в; 20; 22; 24; 26; 28; 5а; 6а; 76

Сосновий — 1–10; 10А; 12; 12А; 13–16; 18; 20; 22

С. Русової — 5–13; 11А; 12а; 15; 23

Степана Носа — 1–24; 26; 28–30; 32; 34; 17а

Степний — 1; 2; 4; 5; 7–11; 13

Степова — 1–3; 6–9; 11; 14; 16–18; 21–23; 25–28; 31; 33

Танкістів — 14

Хмельницького Б. — 5; 21

Черкаська — 1а; 3; 5; 6; 8; 10.

