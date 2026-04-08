Графики отключения света будут продолжаться в Полтавской области из-за профилактических и плановых работ, которые запланированы на 9 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько территориальных общин.
Графики отключения света в Полтавской области на 9 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Отключения будут происходить в установленные часы, поэтому жителям советуют заранее учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои дела с учетом этих ограничений.
С 08:00 до 17:00 через выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР будут выключать свет в следующих населенных пунктах:
с.Ганжи улицы:
- пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),
- пров.Луговый (б. 1),
- Паисия Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
- пров.Ричковый (б. 2),
- Рична (б. 3, 5, 5 а),
- Юбилейна (б. 12/1),
- пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).
с.Кунцеве улицы:
- Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),
- Ставкова (б. 8)
с.Собкивка улицы:
- пров.Грыбный (б. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13),
- пров.Зеленый (б. 1, 3),
- пров.Лисовый (б. 1, 2, 3, 5, 6),
- Якова Кухаренко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24/1, 27).
С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) обесточат Нови Санжары. Ограничения будут продолжаться на улицах:
- Автомобилистив (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),
- пров.Автомобилистив (б. 39),
- Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),
- пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),
- пров.Коваливськый (б. 13а),
- пров.Лилейный (б. 9),
- Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),
- пров.Новый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),
- Памяти (б. 27),
- Пушкина (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),
- пров.Спортывный (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),
- Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),
- пров.Шкильный (б. 8),
- пров.Шкильный (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),
- Ювилейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),
- пров.Якова Корыцького (б. 6/1).
