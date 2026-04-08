Графики отключения света в Полтавской области на 9 апреля вводятся по части региона.

Графики отключения света будут продолжаться в Полтавской области из-за профилактических и плановых работ, которые запланированы на 9 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 9 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Отключения будут происходить в установленные часы, поэтому жителям советуют заранее учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои дела с учетом этих ограничений.

С 08:00 до 17:00 через выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР будут выключать свет в следующих населенных пунктах:

с.Ганжи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговый (б. 1),

Паисия Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Ричковый (б. 2),

Рична (б. 3, 5, 5 а),

Юбилейна (б. 12/1),

пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).

с.Кунцеве улицы:

Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),

Ставкова (б. 8)

с.Собкивка улицы:

пров.Грыбный (б. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13),

пров.Зеленый (б. 1, 3),

пров.Лисовый (б. 1, 2, 3, 5, 6),

Якова Кухаренко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24/1, 27).

С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) обесточат Нови Санжары. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Автомобилистив (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобилистив (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Коваливськый (б. 13а),

пров.Лилейный (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Памяти (б. 27),

Пушкина (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортывный (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкильный (б. 8),

пров.Шкильный (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювилейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корыцького (б. 6/1).

