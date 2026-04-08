Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 квітня вводяться в частині регіону.

Графіки відключення світла триватимуть у Полтавській області через профілактичні та планові роботи, які заплановано на 9 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 9 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Відключення відбуватимуться у визначені години, тому мешканцям радять заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати свої справи з урахуванням цих обмежень.

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вимикатимуть світло в таких населених пунктах:

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).

с.Кунцеве вулиці:

Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),

Ставкова (б. 8)

с.Собківка вулиці:

пров.Грибний (б. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13),

пров.Зелений (б. 1, 3),

пров.Лісовий (б. 1, 2, 3, 5, 6),

Якова Кухаренко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24/1, 27).

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) знеструмлять Нові Санжари. Обмеження триватимуть на вулицях:

Автомобілістів (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобілістів (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Ковалівський (б. 13а),

пров.Лілейний (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новий (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Пам'яті (б. 27),

Пушкіна (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортивний (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкільний (б. 8),

пров.Шкільний (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювілейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корицького (б. 6/1).

