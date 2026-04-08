Графики отключения света будут продолжаться в части населенных пунктов в Винницкой области из-за плановых работ, запланированных на 9 апреля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Графики отключения света в Винницкой области на 9 апреля носят плановый характер и будут введены через плановые профилактические работы. С 10:00 до 17:00 будут выключать электричество в населенном пункте Нова Прылука. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

1 Травня: 47;

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

Кильцева: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8А, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48;

Козацька: 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39;

Мыру: 1, 1/68, 1А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 29Б, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 64, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 121, 131;

Козацькый: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

провулок Козацькый: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 18;

провулок Мыру: 2, 3, 4, 5, 6, 7.

С 09:00 до 17:00 часов электричество исчезнет в населенном пункте Кацмазив, однако обесточивания касаются только таких улиц:

Абрама: 1, 2, 2/1, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 28/1, 32, 1, 39, 41, 42, 43, 47, 47/1, 48, 50, 51, 504;

А. Буйлака: 1, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24А/1, 24Б, 25/1, 27, 28, 35, 504, 504Н;

Весняна: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 503;

Дерыбасивська: 7;

Затышна: 8, 9, 9/1, 12, 14, 16, 502;

И.Франка: 22, 501;

Калынова: 1, 3, 6, 7;

Л.Украинкы: 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29;

Майданська: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 504;

Мыру: 1А, 12, 504;

Першотравнева: 1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 500;

Пырогова: 29;

Прывитна: 3, 500;

Шляхова: 1, 44, 66, 85, 513Н.

