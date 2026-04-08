Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

В Одесской области 9 апреля графики отключения света запланированы только в отдельных населённых пунктах и ​​на некоторых улицах. Жителям рекомендуют заранее проверить, попадает ли их адрес в список, чтобы подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и лучше спланировать свои ежедневные дела.

Раздельнянская территориальная община сообщила о дополнительных графиках отключения в городе Роздильне. Ограничения будут действовать с 08:00–18:00 по следующим адресам:

Гоголя Мыколы — 100, 100А, 102, 82, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 96, 96А

Горихова — 1а, 1б, 1в, 5

Запрудна — 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64

Лисова — 17, 18, 20, 21, 29, 30, 4, 6, 7

Малынова — 101, 103, 103А, 105А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 97А, 99

Новоселив — 1, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 56, 6, 62, 7, 70а, 8, 82, 9, Б/Н

Промыслова — 3

Промысловый — 11, 28, 29, 3, 49, 7

Самойлова — 101, 103, 103А, 103Б, 105, 105А, 76, 78, 78А, 80, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93А, 94, 95, 97, 99

Свитла — 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А/КОРП.1, 49, 5, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 76, 8, 9, Б/Н

Старобазарна — 1а

Схидна — 1, 10, 14, 41, 43, 61, 65, 67

Троицька — 16, 3

Шевченка — 95ТП360

Ярослава Мудрого — 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62а, 63, 64, 65а, 65б, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

село Олександривка с 08:00–19:00 часов улицы — Абрыкосова, Арнаутська, Вербна, Выноградна, Горбунова Дмытра, Горихова, Грецька, Ентузиастив, Європейська, Єдности, Зализнычна, Затышна, Захысныкив Украины, Зелена, Земна, Каденюка Леонида, Кыивська, Кооператывна, Космонавтив, Лыманська, Молодижна, Морська, Набережна, Незалежности, Нова, Новоселив, Озерна, Перемогы, Садова, Свитла, Сильськогосподарська, Спортывна, Степова, Судноремонтна, Тиныста, Успишна, Центральна, Шевченка, Шкильна, Грецькый (пров.), Захысныкив Украины (пров.), Захидный (пров.), Зеленый (пров.), Зирковый (пров.), Каденюка Леонида (пров.), Лермонтова (пров.), Лыманськый (пров.), Пивничный (пров.), Судноремонтный (пров.), Успенськый (пров.).

— Абрыкосова, Арнаутська, Вербна, Выноградна, Горбунова Дмытра, Горихова, Грецька, Ентузиастив, Європейська, Єдности, Зализнычна, Затышна, Захысныкив Украины, Зелена, Земна, Каденюка Леонида, Кыивська, Кооператывна, Космонавтив, Лыманська, Молодижна, Морська, Набережна, Незалежности, Нова, Новоселив, Озерна, Перемогы, Садова, Свитла, Сильськогосподарська, Спортывна, Степова, Судноремонтна, Тиныста, Успишна, Центральна, Шевченка, Шкильна, Грецькый (пров.), Захысныкив Украины (пров.), Захидный (пров.), Зеленый (пров.), Зирковый (пров.), Каденюка Леонида (пров.), Лермонтова (пров.), Лыманськый (пров.), Пивничный (пров.), Судноремонтный (пров.), Успенськый (пров.). с. Бурлача Балка с 08:00–18:00 години улицы — Прыморська, Центральна, Шкильна, Прыморськый (пров.).

