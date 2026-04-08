Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

В Одеській області 9 квітня графіки відключення світла заплановані лише в окремих населених пунктах і на деяких вулицях. Жителям рекомендують заздалегідь перевірити, чи потрапляє їхня адреса до переліку, щоб підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та краще спланувати свої щоденні справи.

Роздільнянська територіальна громада повідомила про додаткові графіки відключення в місті Роздільна. Обмеження будуть діяти з 08:00–18:00 за такими адресами:

Гоголя Миколи — 100, 100А, 102, 82, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 96, 96А

Горіхова — 1а, 1б, 1в, 5

Запрудна — 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64

Лісова — 17, 18, 20, 21, 29, 30, 4, 6, 7

Малинова — 101, 103, 103А, 105А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 97А, 99

Новоселів — 1, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 56, 6, 62, 7, 70а, 8, 82, 9, Б/Н

Промислова — 3

Промисловий — 11, 28, 29, 3, 49, 7

Самойлова — 101, 103, 103А, 103Б, 105, 105А, 76, 78, 78А, 80, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93А, 94, 95, 97, 99

Світла — 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А/КОРП.1, 49, 5, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 76, 8, 9, Б/Н

Старобазарна — 1а

Східна — 1, 10, 14, 41, 43, 61, 65, 67

Троїцька — 16, 3

Шевченка — 95ТП360

Ярослава Мудрого — 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62а, 63, 64, 65а, 65б, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с-ще Олександрівка з 08:00–19:00 години вулиці — Абрикосова, Арнаутська, Вербна, Виноградна, Горбунова Дмитра, Горіхова, Грецька, Ентузіастів, Європейська, Єдності, Залізнична, Затишна, Захисників України, Зелена, Земна, Каденюка Леоніда, Київська, Кооперативна, Космонавтів, Лиманська, Молодіжна, Морська, Набережна, Незалежності, Нова, Новоселів, Озерна, Перемоги, Садова, Світла, Сільськогосподарська, Спортивна, Степова, Судноремонтна, Тіниста, Успішна, Центральна, Шевченка, Шкільна, Грецький (пров.), Захисників України (пров.), Західний (пров.), Зелений (пров.), Зірковий (пров.), Каденюка Леоніда (пров.), Лермонтова (пров.), Лиманський (пров.), Північний (пров.), Судноремонтний (пров.), Успенський (пров.).

с. Бурлача Балка з 08:00–18:00 години вулиці — Приморська, Центральна, Шкільна, Приморський (пров.).

