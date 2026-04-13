Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявили в начале 2026 для жителей и учреждений Барской общины, сообщает Politeka.

Изменения касаются сбора, обработки и захоронения бытовых отходов и распространяются как на домохозяйства, так и на бизнес и организации. Новые ставки обнародовало КП «Бар-Благоустройство». Средний платеж для одного жителя составляет около 22 гривен в месяц, после корректировки ожидается примерно 29 гривен.

Причиной повышения называют рост цен на горючее, электроэнергию, запчасти и оплату труда персонала. Предыдущие тарифы, утвержденные в 2021 году, уже не отражали фактических затрат предприятия.

По новому расчету ставки будут составлять:

Управление смешанными отходами – 216,10 грн/куб. м

Крупногабаритные - 284,32 грн/куб. м

Ремонтные - 327,73 грн/куб. м

Захоронение – 53,71 грн/куб. м

Специалисты объясняют, что тарифы рассчитываются за кубометр и используются для определения норм образования мусора. Реальная сумма в квитанции обычно будет меньше. Для предприятий и организаций установлены отдельные расценки: в 2025 году плата для юридических лиц по НДС выросла с 26,78 до 40,80 грн.

Жители призывают ознакомиться с новыми расчетами и учесть их при планировании семейного бюджета. Окончательное повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вступит в силу после завершения общественного обсуждения и утверждения городскими властями.

Для удобства пользователей «Бар-Благоустройство» рекомендует заранее готовить ежемесячные платежи и контролировать начисления во избежание непредвиденных расходов. Специалисты советуют устанавливать счетчики и следить за показателями, которые помогают экономить ресурсы и планировать расходы.

Дополнительно подчеркивают, что сознательное использование услуг и контроль потребления позволяет сохранять стабильность системы и повышает качество обслуживания для всех жителей.

