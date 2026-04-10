Ограничение движения транспорта в Тернополе вводится из-за проведения неотложных ремонтных работ на одной из городских улиц.

Ограничения движения транспорта в Тернополе создадут определенные неудобства местным жителям, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета, о чем проинформировали на официальном сайте Тернопольского городского совета.

Согласно официальной информации, ограничение движения транспорта в Тернополе будет действовать на улице Михаила Вербицкого.

Речь идет о участке вблизи жилого дома №8 на улице Евгения Коновальца. Проезд по этой части дороги будет полностью перекрыт с 20 апреля по 3 мая 2026 года.

В городском совете объясняют, что такие меры вынуждены. Причиной стало проведение срочных работ по ремонту тепловой сети, выполняемых коммунальным предприятием «Тернопольгортеплокоммунэнерго».

Основная цель этих работ состоит в предотвращении возможных аварийных ситуаций и обеспечении стабильного функционирования системы теплоснабжения жителей города.

В период, когда будут действовать ограничения движения транспорта в Тернополе, на месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки.

Они будут размещены по временной схеме организации дорожного движения. Это позволит водителям лучше ориентироваться и выбирать альтернативные маршруты.

Городские власти обращаются к жителям и гостям Тернополя с просьбой учесть эти изменения при планировании поездок. Особенно это касается тех, кто регулярно пользуется этим участком дороги.

Водителям советуют по возможности выбирать другие маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств.

Неудобства для водителей будут носить временный характер и продолжаться только в течение периода выполнения ремонтных работ. После их завершения проезд авто планируется полностью восстановить в обычном режиме.

